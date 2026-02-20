Die USA haben eine überschaubare Streitmacht vor der iranischen Küste zusammengezogen. Trump scheint das Land nur aus der Luft angreifen zu wollen.
20.02.2026 - 15:06 Uhr
Die laufenden Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sollen binnen zehn bis 15 Tagen mit einem „sinnvollen Abkommen“ abgeschlossen werden. Ansonsten, droht US-Präsident Donald Trump, „passieren schlimme Dinge“. Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ schreibt, der Republikaner ziehe „einen ersten, begrenzten Militärschlag“ in Erwägung, sollte das Ultimatum verstreichen.