Hunderte Beschäftigte demonstrierten am Montag in Waiblingen gegen die drohende Werksschließung. Ihre emotionalen Appelle zeigen tiefe Verbundenheit zum Unternehmen.
25.11.2025 - 12:33 Uhr
Pyrotechnik, laute Musik und Lautsprecherdurchsagen: Mit Slogans wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Boschwerk klaut“ oder „Stoppt die Job-Killer“ ist am Montag ein fahnenschwenkender Tross durch Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gezogen. Das drohende Aus des örtlichen Bosch-Standorts hat mindestens 800 Menschen mobilisiert – direkt Betroffene, aber auch Angehörige anderer Metallbetriebe, Gewerkschaften und Vereine machten ihrem Unmut Luft.