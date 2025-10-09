Lufthansa-Chef Carsten Spohr drängt die Bundesregierung zu klaren Zuständigkeiten und schnellen Maßnahmen gegen Drohnen über Flughäfen. Sicherheit müsse oberste Priorität haben.
09.10.2025 - 14:24 Uhr
Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Bundesregierung zum entschlossenen Handeln gegen Drohnenflüge über deutschen Flughäfen aufgerufen. „Deutschland darf sich nicht lahmlegen lassen“, sagte Spohr im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks laut Mitteilung vom Donnerstag. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf.