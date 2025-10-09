Lufthansa-Chef Carsten Spohr drängt die Bundesregierung zu klaren Zuständigkeiten und schnellen Maßnahmen gegen Drohnen über Flughäfen. Sicherheit müsse oberste Priorität haben.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Bundesregierung zum entschlossenen Handeln gegen Drohnenflüge über deutschen Flughäfen aufgerufen. „Deutschland darf sich nicht lahmlegen lassen“, sagte Spohr im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks laut Mitteilung vom Donnerstag. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf.

Konkret forderte Spohr „klare Zuständigkeiten“ der verschiedenen Sicherheitsbehörden. Zur Abwehr von Drohnen müssten „operative Antworten“ gefunden werden. Der Lufthansa-Chef ließ offen, ob damit auch der Abschuss von Drohnen gemeint sei.

Weitere Flughafen-Schließungen wegen Überflügen von Drohnen wollte er nicht ausschließen. „Im Zweifelsfall muss Sicherheit im Luftverkehr immer das oberste Gebot sein“, stellte Spohr klar.

In den vergangenen Wochen waren wiederholt in Deutschland und weiteren europäischen Staaten Flughäfen wegen Überflügen von Drohnen zeitweise geschlossen worden. Die Herkunft der Flugkörper blieb dabei meistens unklar, unter Verdacht stehen aber insbesondere Russland und ihm nahestehende Staaten.