Drohnen über Polen Putin spielt mit dem Feuer
Der Drohnenhagel über Polen deutet auf eine dreiste Provokation hin. Lässt Putin den Angriff auf die Ukraine eskalieren? Ein Testfall für die Einigkeit des Westens.
Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine droht zu eskalieren. Die von Polens Luftwaffe über europäischem Terrain abgeschossenen Drohnen deuten auf eine dreiste Provokation hin. Wer üble Absichten ausschließt, wäre ein Narr. Es geht hier nicht um einen Einzelfall, bei dem ein Versehen unterstellt werden könnte. Offenbar wurde der polnische Luftraum mindestens 19 Mal verletzt – allesamt Irrläufer?
Nach mehrfachen Drohnen-Vorfällen greift Polen durch: Kampfjets zerstören unbemannte Flugobjekte, Flughäfen werden geschlossen. Was bedeutet das für die Sicherheit an der Nato-Grenze?