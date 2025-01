Trump will nach Amtseinführung Bericht vorlegen

Ende letzten Jahres beunruhigte eine Welle von unbekannten Drohnen über einigen US-Bundesstaaten viele Amerikaner. Nun hat Donald angekündigt, die Vorfälle aufzuklären.

Lukas Böhl 10.01.2025 - 13:56 Uhr

Ende 2024 sorgte eine Welle unbekannter Drohnen für Besorgnis in den USA. Über mehreren Bundesstaaten wie New Jersey, Virginia und Ohio wurden zahlreiche Sichtungen gemeldet – auch über militärischen Einrichtungen. Donald Trump, der designierte Präsident, kündigte an, die Vorfälle nach seiner Amtseinführung aufzuklären.