 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Die Nato ist verletzlich

Drohnenangriffe Die Nato ist verletzlich

Der Angriff russischer Drohnen hat gezeigt, dass die Allianz bei der Organisation der eigenen Verteidigung umdenken muss, kommentiert unser Autor Knut Krohn.

Korrespondenten: Knut Krohn (kkr)

Die Attacke der russischen Drohnen in Polen hat der Nato die eigene Verletzlichkeit deutlich vor Augen geführt. Geradezu erschütternd ist, wie unvorbereitet die Allianz auf diese Art der existenziellen Bedrohung ist. Zwar waren sofort Kampfflugzeuge in der Luft, die sind allerdings denkbar ungeeignet für die Abwehr eines bewaffneten Drohnenschwarms.

 

Enge Zusammenarbeit dient beiden Seiten

Im Krieg in der Ukraine zeigt sich inzwischen seit mehreren Jahren, wie militärische Auseinandersetzungen in Zukunft geführt werden, doch die Nato steckt waffentechnisch weiter in der Vergangenheit. Sie setzt zum eigenen Schutz unbeirrt auf teure, konventionelle Luftverteidigungssysteme. Das muss sich spätestens nach den russischen Provokationen an der Ostflanke der Allianz ändern. Notwendig ist ein Programm zur schnellen Beschaffung von Drohnen. Dabei kann die Nato von der Ukraine lernen und sollte auf jeden Fall mit ihr kooperieren. Eine enge Zusammenarbeit dient beiden Seiten.

Zu einer wirksamen Drohnenabwehr gehört, dass die angreifenden Fluggeräte möglichst früh erkannt und dann unschädlich gemacht werden. Kiew fordert deshalb immer wieder, dass die Nato zu ihrer eigenen Sicherheit ihre Flugabwehr einsetzen soll, um Drohen schon über der Ukraine aufzuspüren und abzuschießen. Dieser Wunsch wird von der Verteidigungsallianz zum jetzigen Zeitpunkt allerdings zu Recht nicht aufgegriffen. Denn das hieße, dass Nato-Kampfjets auch in den ukrainischen Luftraum eindringen, um dort russische Drohnen abzuschießen. Ein solcher Schritt würde die Gefahr einer direkten Konfrontation mit Russland zu sehr erhöhen.

Weitere Themen

Drohnenangriffe Die Nato ist verletzlich

Der Angriff russischer Drohnen hat gezeigt, dass die Allianz bei der Organisation der eigenen Verteidigung umdenken muss, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Karol Nawrocki in Berlin: Deutsche Reparationen an Polen? Was Deutschland stattdessen tun sollte

Karol Nawrocki in Berlin Deutsche Reparationen an Polen? Was Deutschland stattdessen tun sollte

Der polnische Präsident Karol Nawrocki fordert weitere Reparationen von Deutschland. Das wäre falsch – aber dahinter steht ein berechtigtes Anliegen, findet Redakteurin Rebekka Wiese.
Von Rebekka Wiese
Jan Marsalek: Journalisten spüren flüchtigen Wirecard-Manager in Moskau auf

Jan Marsalek Journalisten spüren flüchtigen Wirecard-Manager in Moskau auf

Journalisten haben den flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Moskau aufgespürt. Der 45-Jährige arbeitete dort offenbar für den russischen Geheimdienst. Die Einzelheiten.
Erfolgreiche Russen-Attacken: Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Erfolgreiche Russen-Attacken Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Der Angriff russischer Drohnen in Polen hat die Verletzlichkeit der Nato-Ostflanke gezeigt. Die Allianz will sich nun neu aufstellen.
Von Knut Krohn
Streitpunkt Reparationszahlungen: Was schulden wir den Polen noch?

Streitpunkt Reparationszahlungen Was schulden wir den Polen noch?

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat anlässlich seines Besuchs in Berlin die Forderung nach deutschen Reparationszahlungen bekräftigt.
Von Armin Käfer
Newsblog zum Krieg in Nahost : EU-Kommission kündigt Vorschläge für Israel-Sanktionen an

Newsblog zum Krieg in Nahost EU-Kommission kündigt Vorschläge für Israel-Sanktionen an

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Polizistenmord Mannheim: Rouven Laurs Vermächtnis

Polizistenmord Mannheim Rouven Laurs Vermächtnis

Der im vergangenen Jahr in Mannheim ermordete Polizist stand für den starken Rechtsstaat und Menschlichkeit, notiert unser Autor Franz Feyder.
Von Franz Feyder
Abstimmung im EU-Parlament: EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen

Abstimmung im EU-Parlament EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen

Gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Anträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer kann ausgeliefert werden

Nord-Stream-Sabotage Ukrainer kann ausgeliefert werden

Vor drei Jahren wurden die Gas-Pipelines aus Russland in der Ostsee schwer beschädigt. Jetzt rückt ein Prozess in Deutschland näher. Die italienische Justiz gibt grünes Licht.
Wahlprogramm der Jungen Union: Junge Union fordert Führerschein-Bafög

Wahlprogramm der Jungen Union Junge Union fordert Führerschein-Bafög

Die Junge Union positioniert sich vor der Landtagswahl. Sorge bereiten den jungen Konservativen vor allem die finanziellen Aussichten ihrer Klientel.
Von Annika Grah
Weitere Artikel zu Nato Drohne Kommentar Ukraine
 