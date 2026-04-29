Vorbeimarsch Tausender Soldaten an Kremlchef Putin - am 9. Mai zeigt Russland stets seine militärische Macht. Doch in diesem Jahr muss ein wichtiger Teil der Parade ausfallen.
29.04.2026 - 08:22 Uhr
Moskau - Aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen findet die traditionelle Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Die Vorführung von Militärtechnik am 9. Mai entfalle wegen der "operativen Lage", teilte das Verteidigungsministerium in der russischen Hauptstadt mit.