Drohnenschutz um Stuttgart Wie ist die Polizei bei der Drohnenabwehr aufgestellt?
Drohnensichtungen an Flughäfen oder über Menschenmengen: Wie gefährlich kann das werden? Und was kann man dagegen tun? Die Polizei gibt Einblicke.
Während der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr habe ein Familienvater in Bad Cannstatt „einen gehörigen Schrecken“ bekommen. Plötzlich hätten vier Polizeibeamte vor ihm gestanden, erzählt Martin Landwehr, der Leiter der Hubschrauberstaffel Baden-Württemberg der Polizei am Standort Stuttgart. Der Mann hatte eine Drohne fliegen lassen, um für seine Kinder das Stadion aus der Luft aufzunehmen. Das hatte die Polizei auf den Plan gerufen, denn so ein Flugobjekt über Menschenmengen ist erstens verboten und zweitens – unter anderem wegen der Absturzgefahr – alles andere als harmlos. „Er wusste das nicht“, sagt Landwehr.