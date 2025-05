Am Freitag landen Flugzeuge der Airline Lufthansa außerplanmäßig in Stuttgart. Grund hierfür ist eine Drohnensichtung in München. Die Hintergründe.

Gülay Alparslan 02.05.2025 - 17:09 Uhr

Am Freitag sind außerplanmäßig Flugzeuge der Airline Lufthansa am Flughafen Stuttgart gelandet. Sie hatten eigentlich den Flughafen München als Ziel. Auf Nachfrage teilte Robert Wilhelm, Pressesprecher des Flughafens München, mit, dass eine Drohne gesichtet wurde. Ein Pilot hatte die Drohne an den Tower gemeldet. „Daraufhin gibt es klare Vorschriften, die besagen, dass die Deutsche Flugsicherung, also diejenigen, die Starts und Landungen von Flugzeugen genehmigen, den Betrieb auf den beiden Bahnen einstellen müssen”, so der Pressesprecher.