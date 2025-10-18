Drohnensichtungen haben jüngst mehrere europäische Flughäfen lahmgelegt. Die Sorge vor einer Bedrohung ist groß, wie eine aktuelle Befragung zeigt.
18.10.2025 - 05:00 Uhr
Berlin - Eine weite Mehrheit der Menschen in Deutschland hält laut einer aktuellen YouGov-Umfrage einen Abschuss illegaler Drohnen etwa über Flughäfen für sinnvoll. 79 Prozent der Befragten sind dafür oder eher dafür, dass die Flugkörper abgeschossen werden dürfen, wie aus der Befragung im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Nur 6 Prozent sprechen sich (eher) gegen einen möglichen Abschuss aus.