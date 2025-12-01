Er ist ein harter Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Nun sind in mehreren Büros des Demokraten Chuck Schumer Bombendrohungen eingegangen. Er sieht einen Bezug zu Trumps Bewegung.
01.12.2025 - 23:07 Uhr
New York - Gegen mehrere Büros des Minderheitsführers der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, sind Bombendrohungen eingegangen. Er sei von Ermittlern in seinem Bundesstaat New York informiert worden, dass es Drohungen gegen Büros in Rochester, Binghamton und Long Island gegeben habe, teilte Schumer mit.