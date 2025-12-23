Die Musikinitiative Rock in Winterbach gibt den nächsten Act für das 14. Festival bekannt: Die Dropkick Murphys aus Boston kommen am 29. Juli 2026 ins Remstal.
23.12.2025 - 12:00 Uhr
Allmählich ist das sogenannte Line-up fürs 14. Zeltspektakel in Winterbach vollständig. An neun Tagen zwischen dem 24. Juli und dem 1. August 2026 wird auf der Wiesenfläche hinter der Modefirma Peter Hahn ein Programm mit internationalen und nationalen Künstlern geboten, „die wieder das Zelt zum Kochen bringen“, so das Versprechen der Organisatoren.