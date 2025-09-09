100 Kilometer, 24 Stunden, unzählige Schmerzen: Der Megamarsch Stuttgart ist ein Kampf gegen die Uhr. Wir zeigen, wie die Teilnehmenden an ihre Grenzen gehen – und triumphieren.
09.09.2025 - 06:30 Uhr
Von den 1369 Teilnehmenden, die sich an der siebten Auflage des „Megamarsch Stuttgart“ beteiligten, haben es nach Auskunft des Veranstalters Hundert24 GmbH ungefähr 61 Prozent geschafft, die 100-Kilometer-Strecke rund um die Landeshauptstadt innerhalb eines Tages zurückzulegen. Das Zeitlimit empfanden viele als mindestens so herausfordernd wie die Strecke selbst.