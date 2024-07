Ein Traditionsunternehmen ist in Schwierigkeiten: Die Schulden der Baywa sind so hoch, dass der Vorstand ein Sanierungsgutachten in Auftrag gibt.

dpa 13.07.2024 - 11:09 Uhr

München - Der in Milliardenhöhe verschuldete Baywa-Konzern hat einen Sanierungsgutachter an Bord geholt. Das Gutachten soll die "angespannte Finanzierungslage" verbessern, wie das Münchner Agrarhandels- und Energieunternehmen mit rund 24.000 Mitarbeitern am Freitagabend mitteilte. Der Vorstand bekundete gleichzeitig seinen Optimismus, dank "konstruktiver Gespräche mit den Finanzierungspartnern" und der eingeleiteten Maßnahmen die Finanzsituation nachhaltig stärken zu können. Ein Problem ist der Anstieg der Kreditzinsen, der die Finanzierung der Milliardenkredite immens verteuert, wie den Geschäftsberichten des Unternehmens zu entnehmen ist.