Viel Zoff um Tomaten, Prüfungsängste und Magenprobleme bewegen die Dschungelcamper an Tag 10. Wir haben den Schnellcheck gemacht.

Wichtigster Gesprächsstoff: Am zehnten Tag liegen die Nerven blank. Hatten sich die Campbewohner und -bewohnerinnen zuvor erst gegen Sam und dann gegen Edith verschworen, sind nun alle gegen alle. Im Zentrum des Ärgers steht zunächst eine immer schmaler werdende Alessia, die zwar selbst Bohnen und Reis verschmäht, sie aber trotzdem „mit Herz“ zubereitet – bis sie sie zum Ärger von Edith eines Tages anbrennen lässt. Später will Alessia noch als Tages-Teamchefin über die Köpfe der anderen hinweg die Reihenfolge der Nachtwache festlegen. Da explodiert Maurice: „Nicht in dem Ton, Alessia“, warnt er und fühlt sich menschlich von ihr enttäuscht.

Endgültig rot sehen alle, als es um die Tomaten geht, die zum Abendessen ins Camp abgeseilt wurden. Alessia möchte daraus eine italienische Tomatensoße kochen, Edith will lieber Tomatensalat. Darüber entfacht ein Streit, der schließlich in einem minutenlangen Angekeife zwischen Sam und Edith endet. „Hüpf durch den Garten und mach, was du willst!“, schreit Sam. „Du bewegst nie deinen Arsch“, schreit Edith. Viel mehr ist leider nicht zu verstehen. „Es war großes Kino“, kommentiert Pierre. „Schickt uns kein Essen mehr. Ohne Essen läuft es bei uns besser“, resümiert Sam im Dschungeltelefon.

Größter Aufreger: Das Trump-Gate ist noch nicht vorbei. Jörg fühlt sich missverstanden. Er geht deswegen Maurice an, der gemeinsam mit Edith den anderen von Jörgs Trump-Reden erzählte. Doch Maurice bleibt gelassen: „Jörg, du redest manchmal, bevor du nachdenkst.“ Maurice, der zuvor schon mal wegen mangelnder Allgemeinbildung an den Pranger gestellt wurde, wirkt im Gespräch mit dem halsstarrigen Jörg plötzlich ungemein souverän.

Schlimmster Ekel-Moment: Nervenbündel Maurice lässt (aus Angst vor der Spinne?) lautstark einen fahren. Auch die Angst vor der Prüfung schlägt dem Sensibelchen auf den Magen.

Held des Tages: Der Ranger, der eine riesige Spinne am Toilettenhaus lässig mit einer Schachtel einfängt und wegträgt, während die Campbewohner kreischen.

Nervensäge des Tages: Jörg. Aus Gründen.

Emotionalster Moment: Maurice macht sich bei der Prüfung nicht nur Sorgen um die Mehlwürmer, in denen er nach einem Stern wühlen muss, sondern auch um die „armen Tauben“, die in der „Spielhölle“ herumflattern. Trotz großer Angst und viel Geschrei schafft er respektable sieben Sterne. Die unterhaltsamste Prüfung bisher!

Bester Spruch: Maurice bei der Prüfung: „Was könnten Fische sein? Ah, Schlangen und so.“

Wer muss das Camp verlassen: Nina Bott

Diese Stars sind noch im Dschungel:

Lilly Becker (48, Model)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Anna-Carina Woitschack (32, Schlagersängerin)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Sam Dylan (39, Reality-Star)

Jörg Dahlmann (66, Sport-Kommentator)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)