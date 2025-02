Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer dummen, blöden und dämlichen Kuh? Diese und andere Fragen werden am neunten Tag des Dschungelcamps geklärt.

Wichtigster Gesprächsstoff: Erhitzte Gemüter. Beim Klären der Schlafsituation sagt Edith mit hoch gezogener Augenbraue, Sam und Pierre könnten doch zusammen in einem Bett schlafen. Höhö. Pierre kontert direkt mit einem spontanen: „Du dämliche Kuh!“ Oder war es dumme Kuh oder blöde Kuh? Edith ist sauer, kann sich aber nicht mehr ganz genau erinnern, was die Formulierung war und auch als Zuschauer ist man zunehmend verwirrt. Ja, was denn nun? Und was soll da überhaupt der Unterschied sein? Die Campbewohner jedenfalls diskutieren. Pierre bleibt stur und verrät nichts. Am Ende folgt eine Entschuldigung von Edith und auch von Pierre. Der lästert aber weiter. „Ich bin so böse geworden hier“, sagt er später.

Lesen Sie auch

Größter Aufreger: Jörg scheint aufgeregt zu sein angesichts der anstehenden Prüfung, die er gemeinsam mit Timur antritt. „Trump ist wirklich nicht mein Fall, aber als er angeschossen wurde, aufgestanden ist und gesagt hat ‚Fight, fight, fight’ – das fand ich sensationell!“ Timur und auch Edith und Maurice, die die beiden begleiten sind irritiert. „Du bist wild unterwegs“, sagt Maurice. „Du hättest auch ein angeschossenes Reh als Beispiel nehmen können“, sagt er weiter. Oder einen Boxer – oder wenigstens Jesus!

„Hat er nicht gesagt!“ ist auch die Reaktion später im Camp, als Edith und Maurice ihren Mitbewohnern vom Trump-Gate erzählen. Nina will ihn beim Waschen zur Rede stellen. Er sei ein schlechter Einfluss für Kinder und Jugendliche. „Brauchst du Sendezeit?“ fragt er.

Schlimmster Ekel-Moment: Die Dschungel-Prüfung. In einem Bus müssen Jörg und Timur um Sterne kämpfen, während es unentwegt Kakerlaken, undefinierbare Flüssigkeiten und Würmer auf sie nieder regnet.

Nervensäge des Tages: Trump-Gate ist noch nicht genug. Als Jörg von der Prüfung zurückkehrt, verkündet er in die Runde: Die Frauen im Camp hätten das niemals geschafft!

Emotionalster Moment: Die Mamas haben den Blues. Bei Alessia fließen die Tränen, bei Edith und Nina auch. Alle vermissen ihre Kinder und freuen sich darauf, in wenigen Tagen alle wiederzusehen. „Das macht mich irre, dass ich nicht, weiß ob alles gut ist“, sagt Nina. Sie vermisse auch wirklich ihren Mann. „Das könnt ihr ihm ruhig mal sagen.“

Bester Spruch: Als Jörg auserwählt wird, die Dschungelprüfung zu absolvieren gibt er – ungefragt – einen selbstgetexteten Vierzeiler zum Besten: „Für mich solls Kakerlaken regnen, Mehlwürmer sollen mir ständig begegnen, im Dschungel werde ich alles essen, Känguruhoden sind Delikatessen!“

Wer muss das Camp verlassen: Yeliz

Diese Stars sind noch im Dschungel:

Lilly Becker (48, Model)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Anna-Carina Woitschack (32, Schlagersängerin)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Sam Dylan (39, Reality-Star)

Jörg Dahlmann (66, Sport-Kommentator)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Nina Bott (47, Schauspielerin)