Im Dschungelcamp beginnt die ernste Phase. Am Tag acht muss der erste Promi gehen. Auch der Musiker Gil Ofarim steht wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Murwillumbah - Der erste Dschungel-Promi ist raus: Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) ist an Tag acht aus dem Camp im australischen Regenwald gewählt worden. Das bedeutet den letzten Platz für die frühere "Marienhof"-Darstellerin. Sie bekam die wenigsten Anrufe, gefolgt von ihrem Schauspiel-Kollegen Stephen Dürr (51) mit den zweitwenigsten.