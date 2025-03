DTB-Pokal in Stuttgart

Ein fehlender Muskel, Darmkrebs, gebrochene Wirbel und drei Kreuzbandrisse – die Turnkarriere von Clay Mason Stephens schien schon mehrfach unmöglich. Doch dieser Tage ist der Australier mal wieder in Stuttgart an den Geräten.

Dirk Preiß 28.03.2025 - 18:22 Uhr

Es war nicht allzu viel los in der Stuttgarter Porsche-Arena am Donnerstagabend. Doch ging das eine oder andere Mal trotz der überschaubaren Kulisse ein deutlich hörbares Raunen durch das Publikum – gefolgt von freundlichem Applaus. Zum Beispiel: Als Clay Mason Stephens seine Übung am Boden beendet hatte.