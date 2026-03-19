Mit einem Podestplatz wurde es nichts für die deutsche Riege im Team-Wettbewerb – dafür sicherte sich der Ludwigsburger Timo Eder in einer Einzel-Wertung den Einzug ins Finale.

Marco Seliger 19.03.2026 - 22:53 Uhr

Die deutsche Männerriege hat den Sprung auf das Podium bei der Team Challenge am Donnerstagabend verpasst. Am ersten Wettkampftag des DTB-Pokals in der Stuttgarter Porsche-Arena landete das Team um Mixed-Europameister Timo Eder (MTV Ludwigsburg) im Mannschaftswettbewerb auf Platz fünf. Den Sieg holten sich die Turner der USA vor Japan und Italien.