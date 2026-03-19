Mit einem Podestplatz wurde es nichts für die deutsche Riege im Team-Wettbewerb – dafür sicherte sich der Ludwigsburger Timo Eder in einer Einzel-Wertung den Einzug ins Finale.

Sport: Marco Seliger (sem)

Die deutsche Männerriege hat den Sprung auf das Podium bei der Team Challenge am Donnerstagabend verpasst. Am ersten Wettkampftag des DTB-Pokals in der Stuttgarter Porsche-Arena landete das Team um Mixed-Europameister Timo Eder (MTV Ludwigsburg) im Mannschaftswettbewerb auf Platz fünf. Den Sieg holten sich die Turner der USA vor Japan und Italien.

 

Eder konnte sich in der Einzelwertung am Boden am Ende über den zweiten Rang freuen, mit dem er ins Finale an diesem Sonntag einzog. An den anderen Geräten verpasste der Lokalmatador dagegen das Finale.

Unsere Empfehlung für Sie

DTB-Pokal in Stuttgart: Turnstar Karina Schönmaier: Erst Stuttgart, dann eine Olympia-Medaille

DTB-Pokal in Stuttgart Turnstar Karina Schönmaier: Erst Stuttgart, dann eine Olympia-Medaille

Karina Schönmaier führt die deutschen Turnerinnen beim DTB-Pokal als Doppel-Europameisterin an und will wie bei der EM am Sprung glänzen. Auch danach hat sie viel vor.

Überschattet wurde der Wettbewerb von einer schweren Beinverletzung eines Österreichers am Nachmittag am Sprung. Die weiteren Übungen verzögerten sich, der Beginn des Abend-Wettkampfs mit der deutschen Riege verzögerte sich um eine knappe Stunde. Der Österreicher wurde ins Krankenhaus gebracht und wurde dort behandelt, eine genaue Diagnose stand am späten Donnerstagabend noch aus.