Für einige von Stuttgarts besten Turnerinnen beginnt beim DTB-Pokal die Wettkampfsaison. Wo sie stehen, weiß nach schwierigen Monaten mit Frust, Enttäuschung und Unsicherheit keiner.

Dirk Preiß 27.03.2025 - 15:33 Uhr

Eigentlich war gar nicht geplant gewesen, dass Emma Malewski an diesem Wochenende in Stuttgart weilt. Der DTB-Pokal, der seit Donnerstag in der Porsche-Arena stattfindet, stand nicht auf dem Jahresplan der Turnerin aus Chemnitz. Vor acht Monaten hatte sich die Schwebebalken-Europameisterin von 2022 einer Schulter-Operation unterziehen müssen, der Weg zurück lief dann aber mehr als nur nach Plan. Weshalb sie jüngst in den Katakomben der Arena in Stuttgart stand und sagte: „Ziel ist es, Spaß zu haben.“