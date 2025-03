DTB-Pokal in Stuttgart

Die deutschen Turner stehen vor herausfordernden Jahren. Der neue Bundestrainer soll den Generationswechsel hinbekommen. Der DTB-Pokal in Stuttgart ist die erste Standortbestimmung.

Dirk Preiß 26.03.2025 - 15:59 Uhr

Der DTB-Pokal in Stuttgart, das ist ein offenes Geheimnis, war noch nie ein Turn-Event wie alle anderen. Früher galt das Weltcup-Event in der Schleyerhalle als ein Treffpunkt der Weltbesten. Mittlerweile wird in der Porsche-Arena geturnt, der Weltcup-Status ist abhandengekommen, dafür punktet die Veranstaltung mit besonderen Team-Wettbewerben. „Das ist“, sagt der deutsche Männer-Bundestrainer Jens Milbradt, „ein Alleinstellungsmerkmal.“ Der DTB-Pokal 2025 hat noch zwei weitere.