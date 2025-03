Die 40. Ausgabe des DTB-Pokals in Stuttgart verläuft auf den Rängen gewohnt laut und fröhlich – die Missstände im Turnen aber sind das große Thema rund um den Traditionswettbewerb.

Marco Seliger 30.03.2025 - 13:42 Uhr

In der Halle, auf den Tribünen, herrscht der normale Ausnahmezustand. Laute, fröhliche Musik kommt vor und nach den Übungen der Turner aus den dröhnenden Lautsprecherboxen. Applaus und oft begeisterte Rufe gibt es von den Rängen, auf denen viele Familien Platz genommen haben und den DTB-Pokal auch in seiner 40. Ausgabe mit einer Mischung aus Fachkenntnis und Begeisterung goutieren. Klatschen (oft mit den wie immer ausgelegten Pappen), johlen, jubeln: Alles wie immer also beim Jubiläum, das von Donnerstag bis Sonntag über vier Tage in der Stuttgarter Porsche-Arena stieg?