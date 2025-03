Die deutschen Turner haben zum Auftakt des DTB-Pokals in Stuttgart Rang sechs in der Team Challenge belegt. Lokalmatador Timo Eder ärgerte sich über zwei Patzer – war insgesamt jedoch nicht unzufrieden.

Wenn Turner das Gerät verlassen müssen, ist das immer ärgerlich. Kein Wunder also, dass auch Timo Eder am Donnerstagabend ein bisschen was zu meckern hatte. „Bis aus die Patzer am Reck und am Pauschenpferd bin ich aber zufrieden“, sagte der 19-Jährige aus Ludwigsburg nach dem ersten Tag beim diesjährigen DTB-Pokal in Stuttgart.

In der eher spärlich besuchten Porsche-Arena – das Event dauert diesmal vier statt drei Tage – war Timo Eder in der Team Challenge neben Nils Dunkel einer von zwei deutschen Turnern, die an allen Geräten an den Start gingen. Durchweg mit Übungen, die er so noch in keinem internationalen Wettkampf gezeigt hat. „Diese Übungen sind alle schwieriger als die bisherigen“, erklärte er, „aber im Training haben sie schon sehr sicher funktioniert.“

Der Wettkampf bietet dann aber eben doch ein paar andere Rahmenbedingungen – die Timo Eder an diesem Wochenende noch ein paarmal austesten darf. Der Olympiateilnehmer von Paris tritt auch im Mixed-Cup am Samstag an. Und: Er hat sich mit einer starken Übung für das Boden-Finale am Sonntag qualifiziert. „Das“, sagte er, „war auch mein Ziel.“ Nils Dunkel steht im Endkampf am Barren.

Gewonnen hat die Team Challenge das Team aus Japan vor den USA und Italien. Die deutsche Riege – neben Eder und Dunkel turnten noch Alexander Kirchner, Dario Sissakis und Alexander Kunz – landete auf Rang sechs.