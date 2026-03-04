Die Lage in Dubai ist weiterhin angespannt. Was Reisende über die aktuelle Situation wissen müssen.

Die militärische Eskalation im Nahen Osten hat auch die Vereinigten Arabischen Emirate erreicht. Seit Ende Februar 2026 kommt es zu Angriffen auf Ziele in der Region, nachdem Israel und die USA Luftschläge gegen Einrichtungen im Iran durchgeführt haben. Als Reaktion feuert Iran Raketen und Drohnen auf verschiedene Ziele im Nahen Osten – darunter auch auf Standorte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Auswärtige Amt warnt deshalb derzeit vor Reisen in die Region, darunter auch nach Dubai.

Lage an den Flughäfen in Dubai Der Flugverkehr in Dubai läuft derzeit nur eingeschränkt. Seit 2. März wurden die Flughäfen Dubai International (DXB) und Dubai World Central (DWC) teilweise wieder geöffnet, allerdings starten und landen nur wenige Flüge. Passagiere sollen erst zum Flughafen fahren, wenn ihre Airline eine bestätigte Abflugzeit geschickt hat, da sich Flugpläne kurzfristig ändern können. Auch der Abflugterminal kann variieren. Aktuelle Informationen erhalten Reisende direkt bei ihrer Fluggesellschaft.

Mehrere Angriffe in Dubai

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sind bereits Ziel iranischer Angriffe geworden. Seit Ende Februar wurden mehrere Raketen- und Drohnenangriffe gemeldet. Die meisten Geschosse konnten nach Angaben der Behörden jedoch abgefangen werden.

Am 28. Februar kam es zur ersten Angriffswelle. Ziel waren unter anderem US-Militärstützpunkte wie die Luftwaffenbasis Al Dhafra bei Abu Dhabi. Trümmerteile von abgefangenen Raketen fielen in der Nähe des Flughafens Zayed International Airport. Dabei wurde eine Person getötet und mehrere Menschen verletzt.

Am selben Tag schlug eine Shahed-Drohne nahe dem Hotel Fairmont The Palm auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah in Dubai ein. Vier Menschen wurden verletzt, außerdem kam es zu Bränden. Trümmer beschädigten auch Teile des bekannten Hotels Burj Al Arab.

Angriff auf Flughafen in Dubai

Am 1. März wurde auch der Dubai International Airport getroffen. Am Terminal 3 kam es zu einem Einschlag, bei dem vier Mitarbeiter verletzt wurden. Der Schaden blieb laut Behörden begrenzt, der Bereich musste jedoch vorübergehend evakuiert werden.

Über verschiedenen Teilen der Stadt wurden zudem Explosionen und Rauchwolken gemeldet. Betroffen waren unter anderem das Gebiet rund um Jebel Ali Port, der Bereich des Burj Khalifa sowie Teile von Jumeirah. Dabei handelte es sich überwiegend um abgefangene Geschosse oder deren Trümmer.

Angriff auf US-Konsulat

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 3. März. Eine Drohne traf den Parkplatzbereich des US-Konsulats in Dubai und löste dort ein Feuer aus. Verletzte gab es nach offiziellen Angaben nicht, der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Was das Auswärtige Amt empfiehlt

Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate und mehrere weitere Staaten der Region. Hintergrund ist die militärische Eskalation zwischen Israel, den USA und Iran. Deutschen vor Ort wird empfohlen, sich in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND zu registrieren, Warnungen vor möglichen Angriffen ernst zu nehmen und bei Alarm Schutzräume oder Gebäude aufzusuchen. Außerdem sollten Reisende Anweisungen der Behörden befolgen, Menschenansammlungen meiden und sich regelmäßig über die aktuelle Lage informieren. Bei Problemen mit Flügen sollen Betroffene direkt ihre Fluggesellschaft oder den Reiseveranstalter kontaktieren. Weitere Informationen erhalten Betroffene hier.