Die Lage in Dubai ist weiterhin angespannt. Was Reisende über die aktuelle Situation wissen müssen.
Die militärische Eskalation im Nahen Osten hat auch die Vereinigten Arabischen Emirate erreicht. Seit Ende Februar 2026 kommt es zu Angriffen auf Ziele in der Region, nachdem Israel und die USA Luftschläge gegen Einrichtungen im Iran durchgeführt haben. Als Reaktion feuert Iran Raketen und Drohnen auf verschiedene Ziele im Nahen Osten – darunter auch auf Standorte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Auswärtige Amt warnt deshalb derzeit vor Reisen in die Region, darunter auch nach Dubai.