Das Auswärtige Amt hat seine Warnungen für den Persischen Golf zurückgestuft. Die Situation bleibt jedoch angespannt – worauf es nun ankommt.
04.05.2026 - 08:27 Uhr
Das Auswärtige Amt hat zum 1. Mai 2026 die Reisewarnungen für mehrere arabische Länder nach einer Neubewertung der Sicherheitslage im Nahen Osten aufgehoben, während es gleichzeitig neue Schlagzeilen über ein gefährliches Virus gibt. Von der Risiko-Rückstufung betroffen sind Bahrain, Jordanien, Katar, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.