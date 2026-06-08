Iranische Angriffe, volatile Lage, Gefahr für Zivilisten - die Risikobewertung für Kuwait, Dubai und Katar klingt ähnlich. Und doch werden Unterschiede gemacht.
08.06.2026 - 11:10 Uhr
Die Golfregion steht erneut im Fokus von internationalen Reisewarnungen. Nach der erneuten Eskalation zwischen den USA/Israel und Iran haben westliche Außenministerien ihre Reiseempfehlungen für Dubai, Katar und Kuwait im Juni wieder verschärft. Bemerkenswert ist dabei allerdings die unterschiedliche Behandlung scheinbar ähnlicher Risiken.