Lidl bietet am Freitag, dem 13. Dezember, im Rahmen einer Sonderaktion Dubai-Schokolade für 3,29 Euro an. Auch drei Filialen in Stuttgart nehmen an der Aktion teil.

Lukas Böhl 12.12.2024 - 14:16 Uhr

Lidl verkauft jetzt ebenfalls die beliebte Dubai-Schokolade. Bevor die gehypte Süßigkeit in allen Filialen verfügbar ist, startet eine exklusive Sonderaktion: Am 13. Dezember werden insgesamt 10.000 Tafeln Dubai-Schokolade in 20 ausgewählten Filialen in Deutschland ab 3,29 Euro für Lidl Plus-Kunden angeboten. Die Hälfte des Angebots besteht aus Vollmilchschokolade, die andere Hälfte aus Zartbitterschokolade.