Ermittlungen vor der Landtagswahl: Schüler berichten von dubiosen Angeboten, die Polizei sucht fieberhaft nach Antworten. Was ist dran an den Vorwürfen?
06.02.2026 - 16:40 Uhr
Vor der baden-württembergischen Landtagswahl ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz wegen eines Anfangsverdachts der Wählerbestechung. Schüler eines Berufsschulzentrums in Radolfzell sollen berichtet haben, dass ihnen ein Parteivertreter Geld angeboten habe. Infolgedessen leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein, wie ein Sprecher mitteilte. Zunächst hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.