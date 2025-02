Nach einer Messerattacke mit mehreren Verletzten ist in der irischen Hauptstadt Dublin am Sonntag Medienberichten zufolge ein Mann festgenommen worden. Was bislang bekannt ist.

red/AFP 09.02.2025 - 17:55 Uhr

Nach einer Messerattacke mit mehreren Verletzten ist in der irischen Hauptstadt Dublin am Sonntag örtlichen Medienberichten zufolge ein Mann festgenommen worden. Die Polizei teilte mit, nach einem „schwerwiegenden Vorfall“ sei der Festgenommene „in einer Polizeiwache im Norden der Stadt in Gewahrsam“. „Es besteht kein Risiko mehr für die Bevölkerung“, erklärte die Polizei.