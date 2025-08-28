Plötzlich tauchen sie auf: winzige Badeenten in Marbachs Gassen. Sie sorgen für Rätselraten – und ein Lächeln. Was steckt hinter dem Trend und warum könnten es bald noch mehr werden?
28.08.2025 - 09:00 Uhr
Ja, wer bist denn du? Ziemlich verloren guckt die Miniatur-Ente den Besucher an. Das liegt vor allem daran, dass das Plastik-Federvieh im Quietschenten-Style gerade mal gut einen Zentimeter groß ist. Lindgrün getupft hockt sie da – so unschuldig, als wolle sie sagen: Ich? Nein, ich gehöre hier gar nicht hin. Wer sich tief hinunterbückt, sieht, dass sie badeentenmäßig fröhlich und ein bisschen frech grinst.