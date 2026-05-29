 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. SSV Esslingen hofft beim SV Krefeld auf „ein kleines Wunder“

Duell um Wasserball-Bundesliga SSV Esslingen hofft beim SV Krefeld auf „ein kleines Wunder“

Duell um Wasserball-Bundesliga: SSV Esslingen hofft beim SV Krefeld auf „ein kleines Wunder“
1
Die Wasserballer des SSV Esslingen kämpfen im Playoff-Finale um den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: oh

Nach der 10:15-Niederlage im Playoff-Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld steht der SSV Esslingen im Rückspiel vor einer schweren Aufgabe – und muss zudem mehrere Ausfälle verkraften.

Reporter: Robin Kern (rob)

Die Hoffnung auf den Aufstieg in die Wasserball-Bundesliga ist für den Zweitligisten SSV Esslingen nach der 10:15-Niederlage im Playoff-Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld deutlich kleiner geworden. Wenn die Wasserballer des SSVE am Samstag (17 Uhr) zum Rückspiel im Badezentrum Bockum in Krefeld antreten, müssen sie eine Fünf-Tore-Hypothek aufholen – und das unter erschwerten Bedingungen.

 

SSVE-Co-Trainer Marius Schmitt: „Nichts ist unmöglich“

„Wir werden personelle Engpässe haben, versuchen aber, das Bestmögliche umzusetzen“, sagte SSVE-Co-Trainer Marius Schmitt, der den privat verhinderten Chefcoach Michel Denneler erneut am Beckenrand vertreten wird. Mindestens fünf Spieler werden den Esslingern krankheits- oder urlaubsbedingt fehlen. „Es wird sportlich, aber wir kriegen ein gutes Team zusammen“, betonte Schmitt. Nach der verdienten Niederlage im Hinspiel ist der SSVE in Krefeld klar in der Außenseiterrolle. Abschenken wollen die Esslinger die Partie deshalb aber nicht. „Wir gehen ohne großen Druck rein, weil alles gegen uns spricht – aber genau das spricht auch für uns“, sagte Schmitt und ergänzte: „Nichts ist unmöglich. Wir wollen versuchen, ein kleines Wunder zu bewirken.“

SSVE-Co-Trainer Marius Schmitt wird in Krefeld erneut die Anweisungen vom Beckenrand geben. Foto: Robin Rudel

Ein weiterer Weg Richtung Bundesliga

Der Sieger des Finalduells steigt direkt in die Bundesliga auf. Der Verlierer bekommt in der Relegation gegen einen der beiden Bundesligisten SG Neukölln oder Duisburger SV 1898 eine weitere Chance, den Aufstieg doch noch zu schaffen. Für den SSVE wäre auch diese Runde ein Gradmesser. „Dann schauen wir, was da kommt, wie nahe wir an der Bundesliga dran sind – oder was uns noch fehlt“, sagte Schmitt.

Unsere Empfehlung für Sie

Deutsche Wasserball-Meisterschaft: U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel

Deutsche Wasserball-Meisterschaft U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel

Die weibliche U18 des SSV Esslingen will im heimischen Freibad den deutschen Meistertitel holen – und steigt als Pokalsieger im Halbfinale ein.

Entwicklung der SSVE-Männer schreitet voran

Unabhängig vom Ausgang sieht der Co-Trainer die Entwicklung der Mannschaft positiv. „Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann sind wir auf jeden Fall weitergekommen. Auch das Mannschaftsgefüge und der Grundgedanke, als Team zusammenzuspielen und schwierige Phasen zu überwinden, sind vorhanden“, sagte er, fügte aber auch kritisch hinzu: „Wir müssen es lediglich schaffen, konstanter aufzutreten und die Schwankungen in den Griff zu bekommen.“

Weitere Themen

Duell um Wasserball-Bundesliga: SSV Esslingen hofft beim SV Krefeld auf „ein kleines Wunder“

Duell um Wasserball-Bundesliga SSV Esslingen hofft beim SV Krefeld auf „ein kleines Wunder“

Nach der 10:15-Niederlage im Playoff-Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld steht der SSV Esslingen im Rückspiel vor einer schweren Aufgabe – und muss zudem mehrere Ausfälle verkraften.
Von Robin Kern
Amateurfußball am Wochenende: TSVW Esslingen darf schon vor dem Anpfiff jubeln: „Es hat einfach alles gepasst“

Amateurfußball am Wochenende TSVW Esslingen darf schon vor dem Anpfiff jubeln: „Es hat einfach alles gepasst“

Der TSVW Esslingen steht voraussichtlich als Meister der Kreisliga B 1 fest. In der Bezirksliga möchten die Kicker des TSV Berkheim ihre „Stehaufmännchen-Mentalität“ beweisen.
Von Robin Kern
Fußball Verbandsliga: FC Esslingen: Kaderplanung nach Abstieg nahezu abgeschlossen

Fußball Verbandsliga FC Esslingen: Kaderplanung nach Abstieg nahezu abgeschlossen

Der FC Esslingen empfängt in der Fußball-Verbandsliga den FC Holzhausen. Der Abstieg ist indes nicht mehr abzuwenden, doch die FCE-Kicker richten den Blick nach vorne.
Von Robin Kern
Deutsche Wasserball-Meisterschaft: U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel

Deutsche Wasserball-Meisterschaft U18 des SSV Esslingen greift nach dem Titel

Die weibliche U18 des SSV Esslingen will im heimischen Freibad den deutschen Meistertitel holen – und steigt als Pokalsieger im Halbfinale ein.
Von Robin Kern
Fußballerin des VfB Stuttgart: Muriel Dürrs Weg vom FV Plochingen zum U-17-EM-Titel: „Es fühlt sich surreal an“

Fußballerin des VfB Stuttgart Muriel Dürrs Weg vom FV Plochingen zum U-17-EM-Titel: „Es fühlt sich surreal an“

Muriel Dürr gewinnt mit dem deutschen U-17-Team den EM-Titel. Die Fußballerin spricht über den Triumph, ihren Weg vom FV Plochingen l zum VfB Stuttgart – und ihre nächsten Ziele.
Von Robin Kern
Fußball-Spiele unter der Woche: Baltmannsweiler sichert Platz zwei

Fußball-Spiele unter der Woche Baltmannsweiler sichert Platz zwei

Das Tilterennen der Kreisliga B, Staffel 1, ist durch den 4:0-Sieg des TSV Baltmannsweiler in Sirnau noch nicht entschieden. In der Kreisliga A gewinnt der ASV Aichwald deutlich.
Von sip
Fußball im Kreis Esslingen: Sunday League in Reichenbach und drei Neuzugänge beim TSV Deizisau

Fußball im Kreis Esslingen Sunday League in Reichenbach und drei Neuzugänge beim TSV Deizisau

Der FV Plochingen meldet sich in der Fußball-Bezirksliga zurück, während der FC Esslingen vor dem Verbandsliga-Abstieg steht. In der Kreisliga A bleibt das Aufstiegsrennen offen.
Von Robin Kern und Sigor Paesler
Wahl zum Trainer der Saison: Ogu Nwagbara: erst der Spaß, dann die Leistung

Wahl zum Trainer der Saison Ogu Nwagbara: erst der Spaß, dann die Leistung

Die Leserinnen und Leser der EZ wählen Ogu Nwagbara vom Frauen-Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn zum Handball-Trainer der Saison. Er hat für Daniel Brack gestimmt.
Von Sigor Paesler
Finale der 2. Wasserball-Bundesliga: 10:15 – Ernüchterung beim SSV Esslingen nach Hinspiel um Aufstieg gegen Krefeld

Finale der 2. Wasserball-Bundesliga 10:15 – Ernüchterung beim SSV Esslingen nach Hinspiel um Aufstieg gegen Krefeld

Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen verliert das Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld mit 10:15 und lässt dabei viel vermissen.
Von Sigor Paesler
Abschluss der Wasserball-Bundesliga: Die Esslinger Wasserballerinnen haben „aus Prinzip Spaß“

Abschluss der Wasserball-Bundesliga Die Esslinger Wasserballerinnen haben „aus Prinzip Spaß“

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen schließen die Bundesliga-Saison auf Platz drei ab und müssen ihre Kapitänin Jamie-Julique Haas verabschieden.
Von Sigor Paesler
Weitere Artikel zu Bundesliga Wasserball Aufstieg Relegation Finale
 
 