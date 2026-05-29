Duell um Wasserball-Bundesliga: SSV Esslingen hofft beim SV Krefeld auf „ein kleines Wunder“

Die Hoffnung auf den Aufstieg in die Wasserball-Bundesliga ist für den Zweitligisten SSV Esslingen nach der 10:15-Niederlage im Playoff-Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld deutlich kleiner geworden. Wenn die Wasserballer des SSVE am Samstag (17 Uhr) zum Rückspiel im Badezentrum Bockum in Krefeld antreten, müssen sie eine Fünf-Tore-Hypothek aufholen – und das unter erschwerten Bedingungen.

SSVE-Co-Trainer Marius Schmitt: „Nichts ist unmöglich“ „Wir werden personelle Engpässe haben, versuchen aber, das Bestmögliche umzusetzen“, sagte SSVE-Co-Trainer Marius Schmitt, der den privat verhinderten Chefcoach Michel Denneler erneut am Beckenrand vertreten wird. Mindestens fünf Spieler werden den Esslingern krankheits- oder urlaubsbedingt fehlen. „Es wird sportlich, aber wir kriegen ein gutes Team zusammen“, betonte Schmitt. Nach der verdienten Niederlage im Hinspiel ist der SSVE in Krefeld klar in der Außenseiterrolle. Abschenken wollen die Esslinger die Partie deshalb aber nicht. „Wir gehen ohne großen Druck rein, weil alles gegen uns spricht – aber genau das spricht auch für uns“, sagte Schmitt und ergänzte: „Nichts ist unmöglich. Wir wollen versuchen, ein kleines Wunder zu bewirken.“

SSVE-Co-Trainer Marius Schmitt wird in Krefeld erneut die Anweisungen vom Beckenrand geben. Foto: Robin Rudel

Ein weiterer Weg Richtung Bundesliga

Der Sieger des Finalduells steigt direkt in die Bundesliga auf. Der Verlierer bekommt in der Relegation gegen einen der beiden Bundesligisten SG Neukölln oder Duisburger SV 1898 eine weitere Chance, den Aufstieg doch noch zu schaffen. Für den SSVE wäre auch diese Runde ein Gradmesser. „Dann schauen wir, was da kommt, wie nahe wir an der Bundesliga dran sind – oder was uns noch fehlt“, sagte Schmitt.

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Entwicklung der SSVE-Männer schreitet voran

Unabhängig vom Ausgang sieht der Co-Trainer die Entwicklung der Mannschaft positiv. „Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann sind wir auf jeden Fall weitergekommen. Auch das Mannschaftsgefüge und der Grundgedanke, als Team zusammenzuspielen und schwierige Phasen zu überwinden, sind vorhanden“, sagte er, fügte aber auch kritisch hinzu: „Wir müssen es lediglich schaffen, konstanter aufzutreten und die Schwankungen in den Griff zu bekommen.“