Duell um Wasserball-Bundesliga SSV Esslingen hofft beim SV Krefeld auf „ein kleines Wunder“
29.05.2026 - 12:31 Uhr
Die Hoffnung auf den Aufstieg in die Wasserball-Bundesliga ist für den Zweitligisten SSV Esslingen nach der 10:15-Niederlage im Playoff-Final-Hinspiel gegen den SV Krefeld deutlich kleiner geworden. Wenn die Wasserballer des SSVE am Samstag (17 Uhr) zum Rückspiel im Badezentrum Bockum in Krefeld antreten, müssen sie eine Fünf-Tore-Hypothek aufholen – und das unter erschwerten Bedingungen.