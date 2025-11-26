Der Dürr-Konzern eröffnet in Freiberg (Kreis Ludwigsburg) ein Ausbildungszentrum für zwei Tochtergesellschaften. Derzeit lernen dort 127 junge Menschen.
26.11.2025 - 13:00 Uhr
Zwei Tochtergesellschaften des Maschinenbauers Dürr machen gemeinsame Sache: Dürr Systems und BBS Automation (ehemals teamtechnik) haben für ihre Standorte Bietigheim und Freiberg ein neues Ausbildungszentrum errichtet. Es umfasst 1000 Quadratmeter und steht in Freiberg. Jetzt wurde es offiziell eröffnet. Das teilt der Dürr-Konzern mit.