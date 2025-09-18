Weltweit wechseln sich Dürren und Überflutungen ab. Niederschläge, Grundwasser und Flüsse geraten zusehends aus dem Normalmaß. Betroffen ist die Lebensgrundlage von Milliarden Menschen.
Der weltweite Wasserkreislauf ist nach einem Bericht der Weltwetterorganisation (WMO) aus den Fugen geraten. Etwa zwei Drittel der Flüsse hätten 2024 – dem bislang heißesten Jahr – entweder zu wenig oder zu viel Wasser geführt. Es sei das sechste Jahr in Folge mit zunehmend unberechenbaren und extremen Ereignissen.