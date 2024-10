Pizza Nr. 40 hatte es in sich: Bei dieser Bestellung gab es in einer Düsseldorfer Pizzeria Kokain als Beilage. Mit einer Razzia in mehreren NRW-Städten setzte die Polizei dem Treiben ein Ende.

mmf/dpa 22.10.2024 - 14:40 Uhr

Die Geschäftsidee erinnert stark an den Kinofilm „Lammbock“: Eine Pizzeria hat in der Düsseldorfer Altstadt als Nr. 40 eine Pizza mit Kokain als Beilage verkauft. „Das war eine der meistverkauften Pizzen“, berichtete Kriminaldirektor Michael Graf von Moltke in Düsseldorf.