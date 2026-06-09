Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Satirikers Jacques Tilly beschäftigen erneut die russische Justiz. Nun beginnt ein Revisionsprozess in seinem Strafverfahren. Was sagt er dazu?
09.06.2026 - 04:30 Uhr
Düsseldorf/Moskau - Im April war der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly in Moskau in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden - an diesem Dienstag soll der Revisionsprozess beginnen. Vor dem Berufungsgericht des Moskauer Stadtgerichts ist die Verhandlung für den Morgen angesetzt. Unklar ist aber, was genau Gegenstand des Prozesses ist.