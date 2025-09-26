Die Lage in Kornwestheim ist zwar nicht so schlimm wie in Ludwigsburg – doch die Stadt will jetzt schon Ausgaben streichen. Auch an der Planung des Schulcampus Ost wird gerüttelt.
26.09.2025 - 17:00 Uhr
So dramatisch wie in Ludwigsburg und Marbach ist die finanzielle Lage der Stadt Kornwestheim noch nicht. Dennoch schlägt Oberbürgermeister Nico Lauxmann Alarm. Am Donnerstagabend hat die Verwaltungsspitze den Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027 eingebracht. Trotz großer Investitionen kommt die Stadt vorerst ohne Kredite aus. Doch die Aussichten für die Zukunft sind düster.