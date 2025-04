Nach einem Drohschreiben sind in Duisburg am Montag mehrere Schulen geschlossen geblieben. Das Schreiben enthalte „bedrohliche und rechtsradikale Äußerungen“, so die Polizei.

red/AFP 07.04.2025 - 08:33 Uhr

Nach einem Drohschreiben sind in Duisburg am Montag mehrere Schulen geschlossen geblieben. Das Schreiben enthalte „bedrohliche und rechtsradikale Äußerungen“, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am späten Sonntag mit. Das Schreiben eines Unbekannten war am Freitag bei der Schulleitung einer Gesamtschule eingegangen. Darin wurden für Montag Straftaten angekündigt.