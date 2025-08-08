Der Fall hat hohe Wellen geschlagen, jetzt gibt es eine überraschende Wendung: Liliya Klassen aus dem Kreis Heilbronn muss vorerst doch nicht nach Kasachstan ausreisen.
08.08.2025 - 09:02 Uhr
Erleichterung bei Familie Klassen aus Eberstadt im Kreis Heilbronn: Mutter Liliya wird nicht wie geplant abgeschoben, sondern hat eine Duldung erhalten. Diese habe die Russlanddeutsche bereits beim Landratsamt des Kreis Heilbronns abgeholt, berichtet die „Heilbronner Stimme“. Zuvor vermeldeten das auch die neu-rechte Zeitschrift „Junge Freiheit“ sowie der evangelikale Pressedienst „Idea“.