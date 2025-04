Es hätte ein Zugunglück auslösen können – mitten in der Nacht in Schorndorf. Warum vier Teenager nun mit ernsthaften Folgen rechnen müssen.

Frank Rodenhausen 17.04.2025 - 10:40 Uhr

Vier Jugendliche sind in der Nacht auf Donnerstag in Schorndorf in den Gleisbereich geklettert – und haben dort mehrere Steine auf den Schienen platziert. Durchfahrende Züge überrollten die Hindernisse kurze Zeit später. Nur dem Zufall sei es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.