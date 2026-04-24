Nach 24 Jahren gibt es bei Lufthansa neue Uniformen – entworfen von Boss. Was die Crews künftig tragen und welche Klassiker ein Comeback feiern.
24.04.2026 - 11:18 Uhr
Frankfurt/Main - Rund 33.000 Beschäftigte der Lufthansa erhalten neue Uniformen. Bei einer internen Modenschau in Frankfurt wurden rund 40 neue Uniformteile vorgestellt, die gemeinsam mit der Bekleidungsmarke Boss entworfen worden sind. Das Erscheinungsbild bleibt dabei klassisch in den Farben Dunkelblau und dem typischen Lufthansa-Gelb.