Nach dem riesigen Erfolg der beiden vergangenen Jahre legt das Dunkelbunt-Festival im Fellbacher Jugendhaus noch eine Schippe drauf. Auf der Bühne stehen Nils Keppel, Temmis und Dews Pegahorn.

Dirk Herrmann 12.02.2025 - 16:00 Uhr

Es hört sich an wie ein Widerspruch, doch das macht den musikalischen Reiz ja erst aus: Dunkelbunt-Festival nennt sich das anstehende Ereignis im Fellbacher Jugendhaus. Ganz so gegensätzlich ist die Musik an diesem Samstag, 15. Februar, allerdings nicht: Die musikalischen Genres sind, so das Organisationsteam, Synthiepop, New Wave und NNDW – also Neue Neue Deutsche Welle.