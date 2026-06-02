Es gibt erfolgreiche Achtziger-Jahre-Bands. Und es gibt Bands, die eine ganz neue Formel erfunden haben. Eine davon ist Duran Duran. Zu Beginn der Achtziger Jahre vertonen sie Neonlicht auf nassem Asphalt und verschmelzen Mode, Film und Sound zu etwas Neuem. Durch ihre Videos zu Hits wie „Hungry Like A Wolf“ oder „Rio“ wird MTV überhaupt erst groß, Mitte der Achtziger erreichen die Musiker aus Birmingham einen Status, dem zuvor nur die Beatles innehatten. 40 Jahre später sind die Ikonen immer noch da. Vor ihrem exklusiven Deutschland-Gastspiel in Stuttgart sprechen wir mit Bassist und Bandgründer John Taylor, den wir in seinem südenglischen Landsitz erreichen.