Ende der 90er-Jahre wurde Regina Zindler durch von den Stefan Raab produzierten Hit „Maschendrahtzaun“ berühmt. Nun ist die Sächsin im Alter von 78 Jahren gestorben.
03.06.2026 - 18:00 Uhr
Die 1999 mit Stefan Raabs Nummer-eins-Hit „Maschendrahtzaun“ bekannt gewordene Sächsin Regina Zindler ist einem Medienbericht zufolge tot. Zindler sei bereits am 5. Mai in Zwickau gestorben und dort inzwischen auf dem Hauptfriedhof beigesetzt worden, berichtete die „Bild“-Zeitung am Mittwoch. Ihr Ehemann sagte der Zeitung, die 78-Jährige sei an Krebs erkrankt gewesen.