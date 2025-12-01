Nach dem Fund abgetrennter Hände auf der A45 haben Ermittler eine weibliche Leiche entdeckt. Nun wird geprüft, ob es sich um die 32-Jährige handelt, deren Baby unversehrt gefunden wurde.
01.12.2025 - 13:41 Uhr
Olpe/Koblenz - Nach dem Fund von zwei Händen auf der A45 bei Olpe (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei in Rheinland-Pfalz nach dpa-Informationen eine weibliche Leiche entdeckt, die zu den abgetrennten Körperteilen gehören könnte. Die ermittelnde Polizei Koblenz wollte dazu keine Stellung nehmen und verwies auf eine Pressemitteilung, die im Laufe des Tages erscheinen soll.