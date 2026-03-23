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Durchstich unter A 81 Sindelfingen Sindelfingen hofft auf Standortvorteil – Durchstich unter A 81 eröffnet

Durchstich unter A 81 Sindelfingen: Sindelfingen hofft auf Standortvorteil – Durchstich unter A 81 eröffnet
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Darstellung des Durchstichs und der Kappung der Tilsiter Straße in Sindelfingen Foto: Yann Lange

Im Sindelfinger Osten hat sich an der Verkehrsführung einiges verändert. Woran das liegt und was sich die Stadtverwaltung davon verspricht.

Böblingen: Julia Theermann (the)

Der Sindelfinger Osten wirkt verwandelt an diesem Montagmorgen. Der Verkehr zieht den Autofahrer regelrecht in Richtung Autobahn – aber nicht wie bisher die Mahdentalstraße entlang zur Anschlussstelle Sindelfingen-Ost, sondern zum aufgewerteten Knoten Böblingen-Ost. Hier ist seit Freitagabend der neue Durchstich unter der A 81 hindurch freigegeben – und damit eine neue Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen.

 

Direkt auf der anderen Seite biegt man entweder linker Hand ab auf die Autobahn Richtung Stuttgart – wenn der Rückstau der aktuell sehr kurzen Auffahrt es zulässt – oder es geht geradeaus weiter Richtung Mineraltherme. Wer ins Böblinger Zentrum will, verlässt die Straße nach rechts und durchfährt die Kreisverkehre.

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Doch was bringt der Durchstich? Die Stadt Sindelfingen hatte seinerzeit bei der Planung des Autobahnumbaus für einen Direktanschluss ihres östlichen Gewerbegebiets an die A 81 geworben. Und ist jetzt im Begriff, ihn zu bekommen.

Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) baut zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb die Autobahn komplett um. Bis Ende des Jahres sollen auch die Auffahrt Richtung Singen und die Abfahrt von Stuttgart aus fertig sein. Man hegt große Hoffnungen für den Wirtschaftsstandort. „Die direkte Anbindung des Sindelfinger Ostens an die A 81 ist ein wichtiger Schritt, der nach der Phase mit Sperrungen und Umleitungen nun eine spürbare Verbesserung mit sich bringt“, sagt Sindelfingens Stadtsprecher Konrad Hünerfeld. „Für die ansässigen Unternehmen bedeutet dies einen Standortvorteil im Wettbewerb, da das Gebiet künftig einfacher und schneller erreichbar ist – auch für überregionale Besucherinnen und Besucher.“

Veränderte Verkehrsführung: Schwertstraße wird umgeleitet

Um die Verkehrsführung zu verbessern, hat die Stadt besonders die Schwertstraße, die das Gewerbegebiet in viele Richtungen erschließt, verändert. So ist es nicht mehr möglich, auf der Schwertstraße von Euronics Elsässer zur Mahdentalstraße zu fahren. Betonsperren leiten den Verkehr rechts ab in die abknickende Vorfahrtsstraße – Richtung Durchstich. Auch umgekehrt – also vom Durchstich kommend – kann man nicht mehr in die Schwertstraße Richtung Euronics fahren. Autos können nur nach rechts zur Mahdentalstraße fahren.

Die wohl größte Änderung neben dem Durchstich selbst ist die Kappung der Tilsiter Straße, die lange einen Bogen um den Breuningerland-Parkplatz beschrieben hatte. Sie endet nun, vom Peter-Schaufler-Platz kommend, an der Einfahrt zum Parkplatz. Die Schließung an dieser Stelle soll dauerhaft sein. Das liegt daran, dass dort die neue Autobahnauffahrt Richtung Singen gebaut wird.

So sieht die neue Verkehrsführung aus. Foto: Stadt Sindelfingen

Der abgehängte Rest der Tilsiter Straße heißt ab jetzt ebenfalls Schwertstraße und verbindet die Häuser der Konfektion mit dem neuen Durchstich. „Zur Zeit sind alle Gebäude östlich der Tilsiter Straße auf die Schwertstraße einnummeriert“, sagt Hünerfeld. Ob das endgültig ist, sagt er, sei aber noch nicht klar.

Im Netz sorgt die neue Verbindung überwiegend für Freude: „Sindelfingen Ost hat endlich eine vollwertige Autobahnauffahrt Richtung Stuttgart bekommen“, freut sich ein Nutzer auf Instagram. Eine Nutzerin schreibt: „Einfach mega, fast direkt schon auf den Breuningerland-Parkplatz.“ Nur einer – mutmaßlich Sindelfinger – wünscht sich: „Die Böblinger brauchen aber hoffentlich eine Durchfahrtsberechtigung oder Plakette...?“

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