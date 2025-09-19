Die Polizei im bayerischen Ingolstadt hatte die Ermittlungen gegen den 37-Jährigen angestoßen - wegen seines Verkäuferprofils auf einem Online-Portal. Das Konto wurde schließlich dem Mann mit Wohnsitz in Bremen zugeordnet. Mit richterlichem Beschluss durchsuchten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen die Anschrift und fanden im Dachgeschoss in einem Karton sowie lose auf einem Regal massenhaft gefälschte Euroscheine. Die Polizei stellte auch einen Laptop sicher. Sie ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Geldfälschung. Er ist auf freiem Fuß.