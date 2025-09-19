Im Regal und in einem Karton türmen sich gefälschte Euroscheine. Bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Geldfälscher aus Bremen ist die Polizei einen Schritt weiter.
Bei der Durchsuchung eines Dachgeschosses in Bremen haben Einsatzkräfte der Polizei mehr als 1,5 Millionen Euro Falschgeld gefunden. Hintergrund des Einsatzes waren Ermittlungen gegen einen 37 Jahre alten Mann aus Bremen. Er soll über ein Online-Verkaufsportal bundesweit gefälschte Euroscheine verkauft haben. Ob er sie selbst hergestellt hat, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin der Polizei.