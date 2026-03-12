Junge Verdächtige sollen sich in Chats rechtsextrem geäußert und möglicherweise Straftaten geplant haben. Die Polizei findet Waffen und Elektronik. Was verbirgt sich dahinter?

dpa 12.03.2026 - 15:27 Uhr

Wegen des Verdachts auf rechtsextremistische Umtriebe haben Ermittler der Polizei Karlsruhe und des Landeskriminalamtes (LKA) zahlreiche Wohnungen in Baden-Württemberg durchsucht. Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren stünden im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung und eine rechtsextremistische Gruppierung gebildet zu haben, teilten die Behörden mit.