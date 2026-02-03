Nach der Festnahme eines 25-Jährigen aus Markgröningen wegen Drogen- und Waffenhandels folgen weitere Durchsuchungen und Verhaftungen im gesamten Großraum Stuttgart.

Julia Amrhein 03.02.2026 - 09:08 Uhr

Nach der Verhaftung eines 25-Jährigen aus Markgröningen im Januar, der unter anderem mit Waffen und Kokain gehandelt haben soll, entspinnt sich ein immer größeres Netz an Kriminalität in der Region. Wie die Polizei nun mitteilt, wurden am 27. Januar vier weitere Männer verhaftet, die für den Markgröninger als Verkäufer und Kuriere tätig gewesen sein sollen.