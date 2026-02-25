Durchsuchungen an fast 20 Orten: Sechs Verdächtigen wird vorgeworfen, mit einem Kettenbetrug mehr als 3,1 Millionen Euro Schaden angerichtet zu haben. Ein Haftbefehl wurde vollstreckt.
25.02.2026 - 11:52 Uhr
Frankfurt/Schweinfurt - Wegen des Verdachts auf millionenschweren Betrug mit illegalen Löhnen unter anderem in der Sicherheitsbranche ist der Zoll gegen mehrere Verdächtige vorgegangen. Mehr als 220 Beamtinnen und Beamte seien bei Durchsuchungen in sieben Bundesländern im Einsatz gewesen, teilt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Auch die Steuerfahndung ist demnach beteiligt.