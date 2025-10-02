Seit Tagen suchen Retter nach Überlebenden unter den Trümmern eines eingestürzten Internats. Oft graben sie mit bloßen Händen. Dutzende Teenager werden vermisst - aber es gibt auch gute Nachrichten.
02.10.2025 - 05:01 Uhr
Jakarta - Nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ost-Java haben Einsatzkräfte fünf Menschen lebend aus den Trümmern geborgen. Einer von ihnen ist nach Angaben der Behörden in kritischem Zustand. Gleichzeitig wurden am Mittwoch zwei weitere Leichen geborgen, womit die Zahl der Todesopfer auf fünf stieg, wie der Sprecher des Katastrophenschutzes Abdul Muhari am Morgen bestätigte.